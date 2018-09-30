Mardin'de PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK\'lı 2 terörist, silahları ile birlikte ölü geçirildi. Teröristlerden birinin \'Medya\' kod adlı E.K. olduğu ve bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla bugün jandarma ve polis tarafından yürütülen müşterek operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, \"Ölü geçirilen teröristlerden birinin \'Medya\' kod adlı E.K. olduğu belirtilerek, \"E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı, bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bölgede operasyonlar devam etmektedir\" denildi.