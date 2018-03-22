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Mardin'de PKK silahları ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile 4 adet Kalaşnikof tüfek ele geçirildi

22 Mart 2018 20:45

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile 4 adet Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart\'ta il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda,1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu ile çok sayıda giyim ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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