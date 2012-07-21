Mardin'de petrol boru hattına sabotaj

Mardin'de Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına düzenlenen sabotaj nedeniyle yangın çıktı. Yapılan açıklamada hattaki petrol akışının kesildiği belirtildi.

Mardin'de petrol boru hattına düzenlenen saldırı nedeniyle petrol akışı durdu.

Edinilen bilgiye göre Mardin'in Midyat ilçesi Söğütlü ve Şenköy beldeleri arasından geçen Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına teröristlerce sabotaj düzenlendi.

Sabotaj sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, Mardin Valiliği'nce yapılan açıklamada boru hattındaki petrol akışının durdurulduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.