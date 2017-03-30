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Yaşam

Mardin'de patlama; iki çocuk ağır yaralandı

Mardin Nusaybin'de yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

30 Mart 2017 18:41

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yerde buldukları cismi kurcalayan yaşları 3 ve 5 olan iki kardeş ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Nusaybin ilçesi Abdulkadir Mahallesi Umut Sokak'ta oturan 3 yaşındaki Havin ve 5 yaşındaki Fatih Güneş adlı kardeşler bugün öğlen saatlerinde sokakta buldukları bir cismi kurcalayınca patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 kardeş, ambulans ile önce Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kardeşler Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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