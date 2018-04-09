Mardin'de Paskalya Bayramı kutlandı; "Ülkemizin birlik bütünlüğü için dualar ettik, şov için yapmıyoruz"

Hristiyanların dini bayramı olan Paskalya Bayramı, Mardin’de tarihi Kırklar Kilisesi’nde ayinle kutlandı. Mardin Metropoliti Saliba Özmen, "Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz iç barışımız ve birbirimizle olan gerçek barışımızdır. Özellikle Türkiye’deki devlet yöneticileri için sıhhatte ve afiyette olmaları için dua ettik. Ülkemizin birlik bütünlüğü için dualar ettik. Şov için yapmıyoruz, doğal bir şekilde yapıyoruz” dedi.

Hazreti İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen ve Hristiyanların en önemli bayramlarından olan Paskalya Bayramı, Mardin’de 1600 yıllık Kırklar Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Metropolit Salibe Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz’ün yönettiği ayin 2 saat sürdü. Ayini AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da katıldı.

“Şov için yapmıyoruz”

Metropolit Saliba Özmen, bayramların insanlar arasında güzellikleri, barışı ve huzuru tesis etmek için önemli günler olduğunu belirterek, “Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz iç barışımız ve birbirimizle olan gerçek barışımızdır. Özellikle Türkiye’deki devlet yöneticileri için sıhhatte ve afiyette olmaları için dua ettik. İç huzuru ve ülke huzuru için çaba sarf ettikleri için kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Mardin insanları, güzellikleri, tarihi ve kültürü ile ün salmış şehrimizdir. Bu şehirde olmak büyük bir nimettir. İnsanın özü sevgi, barış, huzur, dayanışma ve yardımlaşmadır. Özellikle ülkemizde başta Mardin’de bu huzuru ve güzellikleri görmek duamızdır. Sağımızda solumuzda savaşların gerçekleştiği dönemde bu dualara ihtiyacımız var. Ülkemizin birlik bütünlüğü için dualar ettik. Şov için yapmıyoruz, doğal bir şekilde yapıyoruz” dedi.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Süryanilerden birlik ve beraberlik adına destek aldıklarını ifade ederek, “Ülke olarak bu birlik ve beraberliğin sağlanmasında Mardin'de ve ülkede birlikte yaşadığımız kıymetli dostlarımız Süryani toplumunun çok büyük emeği olmuştur. Ülke olarak çok sıkıntı çektiğimiz zamanlarda acıyı birlikte olarak azaltan, sevinci zamanlarımızda yine birlikte olup çoğaltan bu dostlarımızın bu bayramını hep beraber kutluyoruz. Her günümüz böyle birlik ve beraberlik içinde olsun. Onların dualarına ihtiyacı var bu ülkenin. O duayı bu sabah yine ettiler” diye konuştu.

“AKP hükümeti azınlıkların yanında”

AK Parti hükümetleri ile azınlıklara yönelik demokratik, kültürel ve dini hakların kullanabilmesi için birçok anlamlı ve güzel reformların yapıldığını anlatan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise, şunları söyledi:

“Mardin'in barış ve sevgi temelinde yeniden inşa edildiği bir dönemde dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryani kardeşlerimizin bu inşaya sunabileceği çok değerli katkıları vardır. Bu katkıları bekliyoruz, Mardin'e gelsinler. Mardin'de yeni bir hayat kursunlar, burada kendi cemaatlerinin mensupları ile birlikte dayanışma ve birlik içerisinde olsunlar.”