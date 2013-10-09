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Yaşam

Mardin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

2'si öğrenci 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralılar var

09 Ekim 2013 12:54

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ögrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Nusaybin ilçesinden Mardin'e gelen ve içerisinde öğrencilerinde bulunduğu Emin Sekmen'in yönetimindeki minibüs, Ortaköy beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önünde seyreden kamyona çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Emin Sekmen ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Mardin'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

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