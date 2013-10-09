Mardin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ögrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Nusaybin ilçesinden Mardin'e gelen ve içerisinde öğrencilerinde bulunduğu Emin Sekmen'in yönetimindeki minibüs, Ortaköy beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önünde seyreden kamyona çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Emin Sekmen ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Mardin'deki hastanelerde tedavi altına alındı.