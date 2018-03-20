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Mardin'de Öcalan'ın yeğeni ve 17 kişiye PKK gözaltısı

MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

20 Mart 2018 17:23

MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adasında İmralı Cezaevi\'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken örgütün elebaşı Abdullah Öcalan\'ın yeğeni Ömer Öcalan\'ın da bulunduğu belirtildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK\'ya yönelik Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"Örgütün kırsal alan yapılanması içerisindeki milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 şahıs ile şehir alan yapılanması KCK/TM içerisinde şahıslara yönelik, bugün merkez ve Nusaybin ilçesiyle eş zamanlı olarak İstanbul, Adana ve Muğla illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 21 şahıstan 18\'i gözaltına alındı. Operasyon firarisi 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.\"
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, daha önce Mardin DBP il eş başkanlığı yapan Abdullah Öcalan\'ın yeğeni Ömer Öcalan\'ın da bulunduğu kaydedildi.

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