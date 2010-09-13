-MARDİN'DE KÜRTÇE BÖLÜM İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI MARDİN (A.A) - 13.09.2010 - Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalına ilk kez alınacak 20 yüksek lisans öğrencisi için başvurular başladı. Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, yaptığı açıklamada, Yaşayan Dinler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı'nın ilk kez Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaca lehçelerinde 20 yüksek lisans öğrencisinin alacaklarını söyledi. Bugün başlayan yüksek lisans başvuru süresinin 2 hafta süreceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, Türkiye tarihinde ilk kez Kürtçe'nin akademik dünyada da yer bulacağını vurguladı. Yıldırım, Ekim ayının ilk haftasında derslere başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Bir yıl akademik Kürt Dili ve Kültürü ve edebiyatı dersleriyle donatılan öğrencilerimiz, bizim danışmanlığımızda ondan sonraki yıl ilgi duyacakları objektif konularda akademik tezler hazırlayacak. Bu öğrencilerimizin üretecekleri akademik tezler, hem bizim üniversitemiz tarafından yayınlanacak, hem de Türkiye'de bütün üniversitelere gönderilecek. YÖK'e de gerektiği kadar gönderilecek. Bunun yanında bu tezleri Avrupa ülkelerinde Kürdoloji ile ilgili kurulmuş olan Kürt enstitülüleri veya Kürt dilini okutulduğu bazı üniversitelere de yararlanmaları için göndereceğiz. Yüksek lisans programında vereceğimiz dersler Kurmanci ve Zazaca derslerinde olacak.'' Yıldırım, süryani diliyle ilgili de çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirterek, bu konuda Amerika, Lübnan, Suriye, İsveç gibi ülkelerdeki akademisyenlerle işbirliği içinde olacaklarını söyledi.