T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MARDİN'DE KÜRTÇE BÖLÜM İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI MARDİN (A.A)

13 Eylül 2010 19:36

-MARDİN'DE KÜRTÇE BÖLÜM İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI MARDİN (A.A) - 13.09.2010 - Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalına ilk kez alınacak 20 yüksek lisans öğrencisi için başvurular başladı. Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, yaptığı açıklamada, Yaşayan Dinler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı'nın ilk kez Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaca lehçelerinde 20 yüksek lisans öğrencisinin alacaklarını söyledi.  Bugün başlayan yüksek lisans başvuru süresinin 2 hafta süreceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, Türkiye tarihinde ilk kez Kürtçe'nin akademik dünyada da yer bulacağını vurguladı. Yıldırım, Ekim ayının ilk haftasında derslere başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Bir yıl akademik Kürt Dili ve Kültürü ve edebiyatı dersleriyle donatılan öğrencilerimiz, bizim danışmanlığımızda ondan sonraki yıl ilgi duyacakları objektif konularda akademik tezler hazırlayacak. Bu öğrencilerimizin üretecekleri akademik tezler, hem bizim üniversitemiz tarafından yayınlanacak, hem de Türkiye'de bütün üniversitelere gönderilecek. YÖK'e de gerektiği kadar gönderilecek. Bunun yanında bu tezleri Avrupa ülkelerinde Kürdoloji ile ilgili kurulmuş olan Kürt enstitülüleri veya Kürt dilini okutulduğu bazı üniversitelere de yararlanmaları için göndereceğiz. Yüksek lisans programında vereceğimiz dersler Kurmanci ve Zazaca derslerinde olacak.'' Yıldırım, süryani diliyle ilgili de çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirterek, bu konuda Amerika, Lübnan, Suriye, İsveç gibi ülkelerdeki akademisyenlerle işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24