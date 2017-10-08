Mardin’de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN’de aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin-Diyarbakır karayolunun 10\'uncu kilometresindeki Akres geçidi mevkisinde meydana geldi. Osman Deviren yönetimindeki 48 VM 794 plakalı otomobil, aynı yöne giden Abdulkadir Cebir yönetimindeki 47 KM 040 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Osman Deviren ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Faruk yaralanırken, eşi 28 yaşındaki Ayşegül ve kızı Dicle Devran ise yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ve cesetler, ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılabildi. Osman Deviren ve oğlu Ömer Faruk, hazır bekleyen ambulansla Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve kızının cesetleri ise aynı hastanenin morguna kondu.

Kapanan karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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