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Yaşam

Mardin'de karakola yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Yaralanan askerler Diyarbakır'da hastaneye sevk edildi

13 Ekim 2018 20:54

Mardin'de Jandarma Karkolu'na yıldırım düştü. 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler Diyarbarkır'da hastaneye sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Savur ilçesine bağlı Serenli köyündeki jandarma karakoluna bugün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Olayda, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na götürüldü. Askerler burada hazır bekletilen ambulanslarla Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ek binasına sevk edildi. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.   (DHA)

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