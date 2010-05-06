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Yaşam

Mardin'de karakola taciz ateşi: 1 asker yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Kuşluca Karakoluna teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker yaralandı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Kuşluca Karakoluna teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker yaralandı.


Mardin Vali Vekili Yavuz Selim Süzer, terör örgütü PKK'nın Mardin'in Dargeçit ilçesinde jandarma karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 1 askerin yaralandığını, yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


Vali Vekili Süzer, yaptığı açıklamada, Dargeçit ilçesine bağlı Kuşluca köyündeki jandarma karakoluna bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldığını belirtti.


Saldırıda 1 askerin yaralandığını belirten Süzer, ''Yaralanan asker tedavi altına alındı, hayati tehlikesi yok, tedavisi sürüyor'' dedi.


Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun sürdürüldüğü bildirildi.

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