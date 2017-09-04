Mardin'de ilk kez bir köyde muhtarlık bürosu açıldı

Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN\'de kırsal alanda yer alan bir mahallede ilk kez muhtarlık bürosu açıldı. Midyat İlçesi\'ne bağlı Toptepe Mahallesi\'nde Muhtar Seyfullah Acar, muhtarlık bürosu açtı. Muhtar Acar, \"Muhtarlık binasını vatandaşlarımıza hizmet etmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini gidermek için açtım. Her şeyimiz var. Bilgisayar, yazıcımız var. Vatandaşın bir dilekçesi olduğunda, bir kimlik fotokopisi çekiyorum. İlçeye gitmelerine gerek kalmadı\" dedi.

Midyat\'ın kırsal alınında yer alan 200 haneli ve 1700 nüfuslu Toptepe Mahallesi Muhtarı Seyfullah Acar, köyde bir ilki gerçekleştirdi. 2014\'te muhtar seçildikten sonra köyde büro açarak köylülerin tüm dertleri ile ilgilenen Toptepe Mahallesi Muhtarı Seyfullah Acar, Marin\'in kırsal kesimindeki bir mahallede ilk kez muhtarlık bürosu açtı. Köydeki boş bir binayı kendi çabaları ile onarıp büroya dönüştüren Muhtar Acar, köylülere yerinde hizmet verebilmek için bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesi aldı, ayrıca internet bağlantısı çekti. Olası bir olumsuzluğa karşı, köyün giriş ve çıkışının yanı sıra da içine güvenlik kameraları yerleştirdi. Ayrıca muhtarlık bürosuna bir dinlenme alanı da kazandıran Acar, köylülerin boş vakitlerinde buraya gelip kameriyede dinmelerini de sağladı.

Muhtar Seyfullah Acar, tüm zamanını mahallesinde köylülerle geçirdiğini belirterek, “Köyümüz ilçemiz Midyat\'tan uzakta. Baktım vatandaşlar gidip geliyor, arayış içindeler, okuma yazmaları da fazla yok. Biz kurumlar ile vatandaş arasında köprüyüz. Vatandaşlarımız yararlansın diye bu imkanı onlara sundum. Köyümüz, Midyat\'tan 34 kilometre uzakta, Nusaybin sınırındadır. Bu muhtarlık binasını vatandaşlarımıza hizmet etmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini gidermek için burayı açtım. Burası sabittir. Her şeyimiz var, bilgisayarımız, yazıcımız var. Vatandaşın bir dilekçesi olduğunda, bir kimlik fotokopisi çekiyorum. İlçeye gitmelerine gerek kalmadı.\"

Muhtarı yaptığı hizmetlerden dolayı kutlayan köylülerden Abdulhakim Kaya, \"Bu iş Midyat\'taki muhtarlar için bir örnektir. Midyat\'ın 72 mahallesi var, inşallah diğer muhtarlarımızda bu muhtarımızı örnek alıp, böyle bir çaba içerisinde olurlar\"diye konuştu. Köy sakinlerinden Abdulbaki Akyol da, \"Şu na kadar böyle bir şey yoktu. Muhtarımız böyle bir şey yaptığı için memnun olduk. Muhtarımızı hizmet ediyor, hizmeti güzeldir, köylüler olarak ondan memnunuz. Köyümüzde ilk kez böyle bir şey oluyor, yakınımızdaki köylerin de bunu örnek alıp onlarda böyle bir şey yapsalar iyidir, güzel bir gelişmedir\" dedi.



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