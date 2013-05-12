Mardin'de hortum can aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Çatalca Köyü’nde hortuma kapılan ve metrelerce yükseldikten sonra yere çakılan 46 yaşındaki Halis Ataman hayatını kaybetti. Akyazı Köyü’nde de bir kadın, evinin avlusunda fırtınanın söktüğü ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.



Kızıltepe’ye bağlı Çatalca Köyü’nde dün akşam saatlerinde tarlasını sulamaktan dönen 7 çocuk babası Halis Ataman, şiddetli fırtına ile birlikte çıkan hortuma evinin bahçesinde yakalandı.

Hortumun metrelerce havaya yükselttiği Ataman, yere çakılarak ağır yaralandı.

Köylüler tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Ataman, yolda yaşamını yitirdi.

Avluda üzerine ağaç devrildi

Akyazı Köyü’nde de etkili olan fırtına ve hortum çok ağacın devrilmesine neden oldu.

Evinin avlusunda bulunan Fahriye Koçhan da üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralandı. Koçhan, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Kızıltepe merkezde fırtınanın etkisiyle damdan düşen mermer parçası park halindeki aracın tavanına saplanırken, başka bir yerde ise aracın üstüne klima motoru düştü.

O sırada araçlarda kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.