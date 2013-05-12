T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mardin'de hortum can aldı

Hortumun metrelerce havaya yükselttiği Halis Ataman, yere çakılarak ağır yaralandı

12 Mayıs 2013 14:23

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Çatalca Köyü’nde hortuma kapılan ve metrelerce yükseldikten sonra yere çakılan 46 yaşındaki Halis Ataman hayatını kaybetti. Akyazı Köyü’nde de bir kadın, evinin avlusunda fırtınanın söktüğü ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
 
Kızıltepe’ye bağlı Çatalca Köyü’nde dün akşam saatlerinde tarlasını sulamaktan dönen 7 çocuk babası Halis Ataman, şiddetli fırtına ile birlikte çıkan hortuma evinin bahçesinde yakalandı.

Hortumun metrelerce havaya yükselttiği Ataman, yere çakılarak ağır yaralandı.

Köylüler tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Ataman, yolda yaşamını yitirdi.

 

Avluda üzerine ağaç devrildi

 

Akyazı Köyü’nde de etkili olan fırtına ve hortum çok ağacın devrilmesine neden oldu.

Evinin avlusunda bulunan Fahriye Koçhan da üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralandı. Koçhan, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Kızıltepe merkezde fırtınanın etkisiyle damdan düşen mermer parçası park halindeki aracın tavanına saplanırken, başka bir yerde ise aracın üstüne klima motoru düştü.

O sırada araçlarda kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

ETİKETLER

mardinhortum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24