Mardin'de her türlü yürüyüş ve açıklamalar 43 gün süreyle izne bağlandı

MARDİN, (DHA)-MARDİN Valiliği, 7 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında, il genelinde her türlü yürüyüş, açık ve kapalı alanda yapılacak basın açıklamaları ile toplantıların, kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin, ülkenin birlik ve bütünlüğüne kasteden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürdüğü, bir yandan yollara el yapımı patlayıcı döşeyerek güvenlik güçlerine ve masum vatandaşlara silahlı saldırıda bulunmak gibi terörist yöntemler kullandığı, öte yandan anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi temel hak ve özgürlükleri istismar ettikleri belirtilerek, şöyle denildi:

\"Ayrıca elde edilen istihbari bilgilerde, yapılacak etkinliklere ve toplantılara katılacak kişilere karşı terör örgütlerinin çeşitli saldırı vb. provokatif eylemlerde bulunabileceği ve yine barışçıl etkinliklerin terör örgütleri tarafından istismar edilerek örgütlerin propagandasına dönüştürülebileceği ve yine benzer etkinliklerin karşıt görüşlü gruplar arasında istenmeyen olaylara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle; gerekçeler ve ilgili kanun maddelerinin verdiği yetkilere dayanarak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla; ilimiz genelinde devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma vb. tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında açık alanda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterilerin 07/09/2017 Perşembe gününden 19.10.2017 Perşembe gününe kadar 43 gün süre ile kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır.\"