Mardin'de hayvan hastanesinin temeli atıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de sokak hayvanlarının da ameliyatı dahil birçok tıbbi müdahalenin yapılacağı, en son teknolojik aletlerle donatılacak hayvan hastanesinin temeli atıldı.

Büyükşehir Belediyesi, hayvanların daha iyi ortamda yaşaması ve bakımlarının en iyi şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sokak hayvanlarının da ameliyatı dahil birçok tıbbi müdahalenin yapılacağı, en son teknolojik aletlerle donatılacak hayvan hastanesinin temeli atıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, \"Amacımız sokak hayvanlarının en iyi şekilde barınağımızda ağırlanmasıdır. Büyükşehir Belediyemizin her yönüyle yaptığı çalışmalar vatandaşlarımızca beğeni kazanmaktadır. İlimizin gelişimi ve değişimi için 1 yıl içinde sağladığımız olanaklar ile Mardin\'de güzel şeyler olmaktadır. Yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizin mutluluğu hedefiyle yaptığımız çalışmalar takdir görmektedir. Bizler sokak hayvanları hususunda da ciddiyetle çalışmakta, örnek uygulamaları hayata geçirmekteyiz. Hayvan ameliyathanesi de bunlardan birisidir. Son zamanlara hayvan barınağımızda yapılan çalışmalar birçok ilde örnek gösterilmeye başladı. Fedakâr ekibimizin gerçekleştirdiği operasyonlar ile sokak hayvanları sağlığına kavuşuyor. Bitireceğimiz hayvan hastanesinde ekipmanlarımız daha da gelişecek ve tam teşekküllü olarak hizmet vereceğiz\" dedi.

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