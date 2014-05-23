Mardin'de Gülen cemaatine ait iki radyo 'milli güvenliği tehdit' gerekçesiyle kapatıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Fethullah Gülen Cemaati’ne ait Burç FM ve Radyo Cihan’ın Mardin’deki frekanslarının hava ve deniz haberleşmesini engellediği iddiasıyla yayınların durdurulmasına karar verdi. Kurum, frekansların milli güvenliği tehdit ettiğini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, BTK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bölge müdürlüğümüz personeli tarafından Mardin ilinde 22 Mayıs tarihinde çalışma yapılmış olup; 95.8 Mhz frekansından yayın yapan Samanyolu Yayıncılık A.Ş. (Burç FM) ve Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri A.Ş. (Radyo Cihan) vericisi tarafından hava/deniz seyrüsefer haberleşmesi, ulusal/uluslararası tehlike, çağrı veya acil yardım kanalları, can ve mal güvenliğini ilgilendiren sistemler, haberleşme kanallarında elektromanyetik girişime neden olmasından dolayı, milli güvenlik açısından tehlike arz etmesi nedeniyle vericinin yayınının derhal durdurulması gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan izin alınıncaya kadar havaya yayın yapılması yasak olup, bakım-onarım, filtreleme vb… işlemlerle ilgili her türlü yayın/test suni yük üzerinden yapılacaktır. Buna uymadıkları veya izinsiz yayına geçtikleri belirlenen istasyon yetkilileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.