Mardin'de gingerli zabıtalar işbaşında

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, zabıtanın daha aktif ve daha kısa sürede çalışmalarını yapması için ekipmanlarını geliştirdiklerini, bu kapsamda alınan 3 gingerin zabıtalar tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi.

Dilencilere karşı yapılan çalışmaların yanı sıra, usulsüzlüklere karşı da etkin çalışan Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimleri ile halkın sıkıntı çekmemesini hedefledi. Çalışmalarında zaman kavramına da önem veren Büyükşehir Belediyesi zabıtasının ekipmanları da bu düşünceyle yenilerek zamanın teknolojilerinden faydalanılıyor. Bu kapsamda 3 ginger alınarak Zabıta Daire Başkanlığı personeli tarafından kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, zabıta hizmet kalitesinin artması için gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Büyükşehir belediyemiz Mardin\'de hizmeti tam manasıyla vermektedir. Tüm daire başkanlıklarımız, vatandaşlarımızın mutlu yaşaması için mücadele etmektedir. Zabıta Daire Başkanlığımız da bu bağlamda ilimiz için gecesini- gündüzüne katmaktadır. Ekiplerimiz birçok konuda hemşehrilerimizin rahat etmesi adına çalışmaktadır. Biz de birimlerimizin ekipmanlarının daha da iyi olması gayreti içindeyiz. Başkanlığımızın bünyesine 3 ginger alarak personelimizin daha kısa sürede işlemlerini yapmasını istedik. Aldığımız aletler ile gerek vatandaşlarımızın duygusunu istismar eden dilencilere, gerekse diğer olaylara personelimiz daha kısa sürede ulaşmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz ilimizin menfaatleri gözeten bir yapıda çalışmalarını devam edecek.\"

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