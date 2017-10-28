T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de gingerli zabıtalar işbaşında

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, zabıtanın daha aktif ve daha kısa sürede çalışmalarını yapması için ekipmanlarını geliştirdiklerini, bu kapsamda alınan 3 gingerin zabıtalar tarafından kullanılmaya başland

28 Ekim 2017 12:50

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, zabıtanın daha aktif ve daha kısa sürede çalışmalarını yapması için ekipmanlarını geliştirdiklerini, bu kapsamda alınan 3 gingerin zabıtalar tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi.
Dilencilere karşı yapılan çalışmaların yanı sıra, usulsüzlüklere karşı da etkin çalışan Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimleri ile halkın sıkıntı çekmemesini hedefledi. Çalışmalarında zaman kavramına da önem veren Büyükşehir Belediyesi zabıtasının ekipmanları da bu düşünceyle yenilerek zamanın teknolojilerinden faydalanılıyor. Bu kapsamda 3 ginger alınarak Zabıta Daire Başkanlığı personeli tarafından kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, zabıta hizmet kalitesinin artması için gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi:
\"Büyükşehir belediyemiz Mardin\'de hizmeti tam manasıyla vermektedir. Tüm daire başkanlıklarımız, vatandaşlarımızın mutlu yaşaması için mücadele etmektedir. Zabıta Daire Başkanlığımız da bu bağlamda ilimiz için gecesini- gündüzüne katmaktadır. Ekiplerimiz birçok konuda hemşehrilerimizin rahat etmesi adına çalışmaktadır. Biz de birimlerimizin ekipmanlarının daha da iyi olması gayreti içindeyiz. Başkanlığımızın bünyesine 3 ginger alarak personelimizin daha kısa sürede işlemlerini yapmasını istedik. Aldığımız aletler ile gerek vatandaşlarımızın duygusunu istismar eden dilencilere, gerekse diğer olaylara personelimiz daha kısa sürede ulaşmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz ilimizin menfaatleri gözeten bir yapıda çalışmalarını devam edecek.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİN Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa YamanDilencilereMardin Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiBuZabıta Daire BaşkanlığıBüyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa YamanMardin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24