T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mardin'de gaz kapsülü 9 yaşında çocuğun yüzüne geldi!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde slogan atan gruba müdahale eden polisin attığı biber gazı 9 yaşındaki çocuğu yüzüne geldi

01 Eylül 2014 13:25

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde slogan atan ve aralarında çocukların da bulunduğu gruba polis, gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sırasında yüzüne gaz fişeği isebit eden 9 yaşındaki H.E., ağır yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, Nusaybin İlçesi’nde Fırat Mahallesi Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde toplanan bir grubun slogan attığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, uyarıları üzerine dağılmayınca topluluğa gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında gaz bombası kapsülünün yüzünün sağ tarafına isabet ettiği belirtilen 9 yaşındaki H.E., kanlar içerisinde yere yığıldı.

 

Yoldan geçenler hastaneye kaldırdı

 

Arbede sırasında arkadaşları kaçarken yaralanan H.E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralı çocuk, yoldan geçen sürücüler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan H.E., durumunun ağır olması üzerine Mardin Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER

gaz kapsülübiber gazı9 yaşmardinnusaybinpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24