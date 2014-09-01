Mardin'de gaz kapsülü 9 yaşında çocuğun yüzüne geldi!

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde slogan atan ve aralarında çocukların da bulunduğu gruba polis, gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sırasında yüzüne gaz fişeği isebit eden 9 yaşındaki H.E., ağır yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, Nusaybin İlçesi’nde Fırat Mahallesi Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde toplanan bir grubun slogan attığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, uyarıları üzerine dağılmayınca topluluğa gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında gaz bombası kapsülünün yüzünün sağ tarafına isabet ettiği belirtilen 9 yaşındaki H.E., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yoldan geçenler hastaneye kaldırdı

Arbede sırasında arkadaşları kaçarken yaralanan H.E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralı çocuk, yoldan geçen sürücüler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan H.E., durumunun ağır olması üzerine Mardin Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.