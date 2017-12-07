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Mardin'de FETÖ operasyonu: 13 asker tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, askeri mahrem yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen 34'ü muvazzaf toplam 36 subay ve astsubaydan 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

07 Aralık 2017 13:10

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, askeri mahrem yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen 34\'ü muvazzaf toplam 36 subay ve astsubaydan 13\'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 34\'ü muvazzaf, 2\'si ihraç edilen olmak üzere toplam 36 subay ve astsubay düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 36 subay ve astsubay, dün Mardin Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 36 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 23\'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, astsubayların da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

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