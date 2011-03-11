-MARDİN'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA MARDİN (A.A) - 11.03.2011 - Mardin'de kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okulların tümü, Ömerli ve Mazıdağı ilçelerinde ise ilköğretim okullarında eğitime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürü Turan Ateş AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece başlayan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, Mardin'de Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla merkezdeki tüm okullarla Ömerli ve Mazıdağı'nda da ilköğretim okullarında bir gün ara verildiğini belirtti. Belediye ekiplerince kar temizleme çalışmalarına başlandı. Kar yağışının durduğu kentte vatandaşlar buzlanma nedeniyle yolda yürümekte güçlük çekiyor. Trafik müdürlüğü yetkilileri kavşaklarda trafik akışını sağlamak ve zincirsiz araçları trafiğe sokmamak için denetime başladı.