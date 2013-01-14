Çatışma sırasında ölen PKK'lının üzerinden AKP'lilerin isim listesi mi çıktı?

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki PKK operasyonuyla ilgili ayrıntılar ve yeni bilgiler ortaya çıktı. Çatışma sırasında ölen PKK'lıların üzerinden AKP'lilerin listesinin çıktığı öne sürüldü.

Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesi'nde dün güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK 'nın sözde Botan sahası Mardin eyaleti, Bagok kırsal alan sorumlusu 'Akif' kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile ilgili açıklama yaptı. PKK'lı Cebe'nin üzerinden yol kesme eylemlerindeki kimlik kontrolleri sırasında kaçırılmak amacıyla Ak Parti il ve ilçe yöneticilerinin isimlerinin çıktığı belirtilirken, PKK'lının hedefinin Van 'da olduğu gibi Devlet Hastanesi'nde görevli polis olduğu öğrenildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK'lı Cebe'nin Nusaybin'e güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere geldiği yönünde bilgeler elde edildiği belirtilerek, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen operasyonel çalışmada şahsın Nusaybin İlçesi'nde kaldığı yer olarak tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Teröristin, güvenlik güçleri tarafından teslim olması yönünde yapılan ikazlara rağmen ateş ederek ve el bombası atarak karşılık vermesi üzerine yaklaşık yarım saat süren çatışmada, Akif kod adlı Mehmet Şirin Cebe isimli terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi" denildi.

Açıklamada, olay yerinde yapılan incelemede, 1 Kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait mermiler, 7,65 mm çapında susturucu takılabilir suikast silahı ve bu silaha ait mermiler, 1 patlamamış el bombası, 1 dürbün, 1 el feneri, mayınlama eylemlerinde kullanılan 1 el telsizi, 5 el bombası çekme halkası ele geçirildiği belirtildi. Çatışma sırasında polise yönelik Rus yapımı el bombası attığı belirtilen PKK'lı Cebe'nin cenazesinin otopsi ve teşhis işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği kaydedildi.

Nusaybin'de öldürülen PKK'lı Cebe'nin katıldığı eylemler şöyle sıralandı:

-25.02.2012 günü Nusaybin İlçesi Söğütlü Köyü mevkiinde karayolunu kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Başçavuş Coşkun Göl'ün şehit edilmesi ve Uzman Çavuş Bahri Ersoy'un yaralanması eylemi,

-27.11.2012 günü ilimiz Ömerli İlçesi İkitepe Köyü ile Ünsallı Köyü arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay İlker Düzova'nın şehit edilmesi ve Jandarma Üsteğmen Alper Ferdi Tanrıtanır'ın yaralanması eylemlerinin de aralarında olduğu güvenlik kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen mayınlama ve silahlı saldırı eylemlerinin talimatını verdiği ve bizzat eylemlere katıldığı, yine bölgede gerçekleştirilen öğretmen kaçırma, yol kesme, petrol boru hatlarına sabotaj gibi birçok eyleminde faili olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Bölgede oluşan çözüm sürecini engellemeye yönelik eylemlerde bulunmak amacıyla ilçe merkezine gelen teröristin hedefinin Van'da olduğu gibi Devlet Hastanesi'nde görevli polis olduğu öğrenildi. Hastaneye gelen hastaların güvenliği sağlamakla görevli savunmasız memura silahlı eylemde bulunmaktan çekinmeyen terör örgütünün çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Öte yandan ölü olarak ele geçirilen teröristin üzerinden yol kesme eylemlerinde kimlik kontrolünde kullanmak ve bulunması halinde kaçırmak amacıyla Ak Parti il ve ilçe yöneticilerinin isim listesi çıktı" denildi.