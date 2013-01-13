Mardin'de polis operasyonu; 1 üst düzey PKK'lı öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda PKK'nın bir üst düzey yöneticisi öldü.

Selahattin Eyyübi mahallesi Sakarya caddesinde bir evde PKK üyesinin bulunduğu ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Özel Hareket Timleri, söz konusu eve operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrılarına evden silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir PKK’lı öldü.

Mardin Valisi Turhan Ayvaz AA'ya yaptığı açıklamada, operasyon düzenlenen evdeki PKK'lının “teslim ol” çağrılarına el bombası atıp, silahla ateş açması üzerine yaklaşık 20 dakika süren çatışma yaşandığını ifade ederek, “Operasyonda örgütün yöneticilerinden biri ölü ele geçirildi. Çatışmada güvenlik güçlerimiz zarar görmedi. Etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesinin kimliği daha sonra açıklanacak” dedi.

Öte yandan, olay yerine gelen bir grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri taş atan gruba polis basınçlı su ve biber gazıyla müdahalede bulunarak grubu dağıttı.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çatışma sırasında mahalleyi abluka altına alan polislerle halk arasında da gerginlik çıktı. Silah sesleri üzerine olayın yaşandığı bölgeye yakın yerde biriken halk, 'Şehit namirin' ve 'Biji Serok Apo' şeklinde sloganlar attı. Polislerin kalabalığa gaz bombalı müdahalesi üzerine çatışma çıktı. Halkın polis müdahalesine taşlarla karşılık verdiği çatışmaların yer yer devam ettiği bildirildi.