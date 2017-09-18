Mardin'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit (2)

VALİLİK AÇIKLAMASI

Nusaybin İlçesi Çalıköy Mahallesi\'nde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 askerin şehit edilmesiyle ilgili Mardin Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"18.09.2017 Pazartesi günü saat 08:40 sıralarında ilimiz Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonel faaliyet esnasında BTÖ mensuplarıyla girilen çatışma sonucu bir kahraman askerimiz şehit olmuştur. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet değerli ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir\" denildi.

14 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İlçeye bağlı 14 kırsal mahallede ikinci bir duyuruya kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Mardin Valiliği\'nden yapılan ikinci yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"İlimiz Nusaybin ilçesi Sözde Ömeryan kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 18 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 10:00 itibari ile İlimiz Nusaybin İlçesi kırsal alanında bulunan Yandere, Dirim, Akarsu, Kuruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Dallıağaç, İlkadım, Doğanlı, Kuyular, Çalıköy, Serinkaya, Erdoğdu ve Yavruköy Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.\"