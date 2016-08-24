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Mardin'de çatışma; 1 korucu yaralı

Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, çatışmanın çıktığı alanda operasyon başlatıldı

24 Ağustos 2016 00:32

Mardin'de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 geçici köy korucusu yaralandı.

Yeşilli, Ömerli ve Savur ilçeleri üçgeninde kalan Hop Geçidi'nde arazi arama tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçlerine, PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 geçici köy korucusu yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından PKK’lılar kaçtı. Yaralı korucu, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, çatışmanın çıktığı alanda operasyon başlatıldı.

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