Mardin’de bombalı araçla saldırı; 1 asker ve 2 korucu şehit

Mardin'in Midyat ilçesinde Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığına PKK'lılar tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker ile 2 korucu şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, PKK mensupları, Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığına, bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Karakol binası yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ile 2 korucu şehit oldu. İlk bilgilere göre saldırıda 9 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine giden sağlık ekiplerince müdahale ediliyor. Olay yerine güvenlik güçleri takviye edilirken, PKK'lıların yakalanması için çalışma başlatıldı.