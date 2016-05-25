T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin’de bombalı araçla saldırı; 1 asker ve 2 korucu şehit

Saldırıda 9 asker de yaralandı

25 Mayıs 2016 23:27

Mardin'in Midyat ilçesinde Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığına PKK'lılar tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker ile 2 korucu şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, PKK mensupları, Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığına, bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. 

Karakol binası yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ile 2 korucu şehit oldu. İlk bilgilere göre saldırıda 9 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine giden sağlık ekiplerince müdahale ediliyor. Olay yerine güvenlik güçleri takviye edilirken, PKK'lıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

ETİKETLER

MardinMidyatDargeçit Anıtlı JandarmaPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24