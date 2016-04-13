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Mardin'de bomba yüklü araç bulundu

Bomba imha uzmanı ekipler, bomba yüklü aracın kontrollü olarak infilak ettirileceğini bildirdi

13 Nisan 2016 04:35

Mardin’in Yeşilli ilçesinde bomba yüklü araç bulunduğu aktarıldı. Yüklü miktarda patlayıcının olduğu aracın kontrollü olarak infilak ettirileceği bildirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Yeşilli ilçesi Ömerli karayolunda park halindeki bir araçta polis arama yaptı. Yapılan aramada, araçta yüklü miktarda bomba tespit edildi. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Aracın bulunduğu bölgenin çevresindeki evler tamamen güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Bomba imha uzmanı ekipler, bomba yüklü aracın kontrollü olarak infilak ettirileceğini bildirdi.

Bomba yüklü araç kamerala böyle yansıdı:

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