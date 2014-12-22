Mardin'de bomba infilak etti, 7 asker yaralandı

Mardin'de bulunan Bagok Dağı'nda devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 asker yaralandı.

Mardin'in Nusaybin, Midyat ve İdil ilçeleri sınırlarında bulunan Bagok Dağı'nın Dağiçi Mevkii'nde bugün devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu. Askeri aracın geçişi sırada yola önceden döşendiği belirtilen patlayıcı infilak etmesi sonucu, bilgilere göre 7 asker yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye takviye askerler ile ambulanslar sevk edildi.