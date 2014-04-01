Mardin'de belediye başkanına silahlı saldırı

Mardin merkez Artuklu ilçesi Belediye Başkanı Emin Irmak, uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Pazar günü yapılan seçimde merkez Mardin Artuklu Belediye Başkanı seçilen BDP’li Emin Irmak, akabalarının bulunduğu Gökçe Köyü’nde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Mardin’in Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından oluşturulan merkez Artuklu İlçesi’nde 30 Mart’ta yapılan seçimlerde Belediye Başkanlığı’nı kazanan BDP’li Emin Irmak, bugün yakınlarının bulunduğu merkeze bağlı Gökçe Köyü’ne gitti. İddiaya göre aralarında husumet bulunanları barıştırmak için köye gittiği belirtilen Irmak ve yanındakiler silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşle Emin Irmak sırtından vuruldu. Olayda 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma köyde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.