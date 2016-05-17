Mardin'de askeri aracı saldırı; 2 asker yaralandı

Mardin'in Midyat ile Ömerli ilçeleri karayolunda PKK'lıların tuzakladığı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirerek düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı.



Bugün akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ile Ömerli ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen olayda, PKK'lılar karayoluna tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı askeri zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi.



DHA'nın haberine göre, saldırıda araçta bulunan 6 personelden 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Bölgede saldırıyı düzenleyen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün çıkan çatışmalarda da iki asker şehit olmuştu.