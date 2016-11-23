Mardin’de ahır olarak kullanan alan 1500 yıllık sarnıç çıktı!

Mardin’deki Dara Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında ahır olarak kullanılan alanın, 6. yüzyılda Roma dönemine ait su sarnıcı olduğu ortaya çıktı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Nusaybin yolu üzerinde bulunan antik Dara Harabelerinde kazı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Arkeofili'de yer alan habere göre, 6. yüzyılda Roma Garnizon kenti Dara’nın büyük kısmının köy evlerinin altında kaldığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Dara’da kazı çalışmaları devam ettikçe Roma ve Pers dönemine ait eserler de açığa çıkmaya devam ediyor. En son yapılan kazılarda Roma döneminden kalma su sarnıcı 18 metre derinliğinde, 15 metre genişliğinde. Burası toprak ile dolmuştu, boşalttık. Yıkılan tabanı Koruma Kurulu Müdürlüğünün projesi kapsamında onarıldı.”

Roma ve Pers döneminde Mardin’den gelen misafirlerin su ihtiyaçlarının bu sarnıç sayesinde giderildiğini belirten Erdoğan, “Bu sarnıcın ilginç tarafından birisi de şehrin 4 kilometrelik batı kısmındaki surun hemen arkasında kalmış olması. O dönemde Mardin tarafından gelen misafirler şehrin içine alınmasa bile onların su ihtiyaçlarını gidermek için yapıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.