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Yaşam

Mardin’de 5 kişinin öldüğü katliamın ardından kan davası çıktı

Mardin’de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının Diyarbakır’da başlayan kan davasının devamı olduğu iddia edildi

20 Eylül 2013 09:55

Mardin Cezaevi önünde dün meydana gelen silahlı saldırıda 1'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Katliamın ardında Diyarbakır’da yaşanan bir kan davasının devamı olduğu öne sürüldü.

Mardin merkez Kötek Mahallesi'nde bulunan Mardin Kapalı Cezaevi önünde dün meydana gelen silahlı saldırıda, cezaevinde bulunan eşi ve çocukları ile görüşme yapan, kimliği belli olmayan 45 yaşlarındaki kadın ve 4 çocuğu, cezaevi çıkışında pusuda bekleyen silahlı iki kişi tarafından uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutuldu. Açılan ateş sonucu 7 yaşlarında bir çocuk, anne ve 3 kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarken, olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yerine gelen Mardin Emniyet Müdürü Derviş Kara yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kocası da kan davasından yatıyordu

 

Sabah’ta yer alan habere göre, Mardin Cezaevi önünde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının, Diyarbakır'da yaşanan bir kan davasının devamı olduğu ileri sürüldü.

Saldırıda ölen kadının kocasının, Diyarbakır'da yaşanan kan davasından dolayı Mardin Cezaevi'nde yattığı belirtildi. Görüşme günü nedeniyle çocukları ile birlikte kocası ile cezaevinde görüşen kadının, cezaevi çıkışında henüz kimlikleri belirlenemeyen hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Olayda, 4 yaşında Mirza İpek ve 24 yaşında Emine İpek ile kimliği tespit edilemeyen anne ve 2 kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

 

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