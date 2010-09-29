Mardin'de 5 bin kişilik barış töreni

T24- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk'ün liderliğini yaptığı ‘Türk' aşireti aralarında 26 yıldır husumet bulunan ‘Temelli' aşireti ile 5 bin kişinin katıldığı yemekle barıştı. Törene katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bu barışın bütün ülkeye yayılması içinde çabamız devam edecek” dedi.



DTK Genel Başkanı Ahmet Türk'ün liderliğini yaptığı ‘Türk aşireti’ ile ‘Temelli aşireti’ arasındaki husumet 1984 yılında başladı. Bölgenin en güçlü aşiretlerinden Metinan'a bağlı olan Temelli ailesinin ileri gelenlerinden Cebrail Temelli ile Şerif Temelli'nin içinde bulunduğu otomobil Derik İlçesi’nen Bozbayır Köyü'ne giderken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı. Olayda, Cebrail Temelli öldü, yaralanan Şerif Temelli'nin 4 parmağı koptu. Temelli ailesi olayı terör örgütü PKK'nın üstlenmesine rağmen onları azmettirenlerin liderliğini Ahmet Türk'ün yaptığı bölgenin bir diğer güçlü aşireti olan Türk aşiretinin yaptığını ileri sürerek kin güttü.



Mardin'in yanı sıra Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya kadar etkin olan Türk aşiretinden bir çok kişi PKK'ya katıldı. Buna karşılık Temelli ailesinin fertlerinin bir bölümü korucu oldu. PKK'ya karşı örgütlenen ve askeri operasyonlarada katılan Temelli aşiretinin yaklaşık 60 olan korucu sayısı, son dönemde 20'ye kadar düştü.



Bölgenin iki güçlü ailesinin aralarında bulunan ve Mardin ile yöresini olumsuz yönde etkileyen husumet Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'dan sözü geçen bazı önemli kişilerin yanı sıra aşiret liderlerinin de araya girmesiyle 26 yıl sonra mutlu sonla noktalandı.



Temelli ailesinin barışı kabul etmesiyle Mardin'in Derik İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki 250 nüfuslu 45 haneli Bozbayır Köyü'nde tören düzenlendi. Mardin'in yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak yöresinden de her iki aşiretin mensubu yaklaşık 5 bin kişi barış için köye akın etti.



İzdiham görülen köydeki barış yemeğine, Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı ve Türk aşiretinin reisi Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak'taki bazı BDP'li belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel mecisi üyeleri ve parti yöneticileri ile Temelli aşiretinin reisi Şerif Temelli'nin yanı sıra aşiretin üst düzey yöneticileri katıldı. Köye gelen konuklar kurulan 15 çadırda ağırlanırken, Kürtçe ‘Barış için hoşgeldiniz' pankartıyla karşılandı.



Barış yemeğine katılan 5 bin kişiye ikram için köydeki bütün kadınlar seferber olurken, 500 oğlak kesildi, 5 ton pirinç kullanıldı, 5 bin ekmek kullanıldı. Yemekleri köyün gençleri sıraya girerek davetlilere dağıttı.



Ahmet Türk ve beraberindekilerin ağırlandığı çağdırda, davetlilere sık sık mırra kahvesi ikram edilirken, iki aşiret üyeleri 26 yıllık aradan sonra ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.



Köyde Kuran- ı Kerim okundu, dualar edildi. Dah asonra iki aile arasında barışın sağlanmasında katkıları bulunan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile avukat Fethi Gümüş ile bölgenin ileri gelenlerinin önünde bir araya gelen Türk aşireti lideri Ahmet Türk ile Temelli aşireti lideri Şerif Temelli birbirlerine sarıldıktan sonra ellerini havaya kaldırarak bundan sonra sadece kendilerinin değil her iki aşiret mensuplarının da kardeş olduğununun mesajını verdi.



Barış töreninde ilk konuşmayı yapan Siirt'in Bağımsız Belediye Başkanı Selim Sadak, Kürt halkının barışa aç bir halk olduğunu söyledi. Sadak, “Bugün onurlu bir barış yaşanıyor. Öncelikle biz Kürtler'in aramızda barışımızı sağlamamız gerekiyor. Türkiye halkları bize diyor ki Kürtler ‘Önce kendi aralarında barışsın' diyorlar. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Önce kendi aramızda barışık hale gelmemiz lazım. Bugün bizim için bir düğün havası mevcut. Çünkü bölgenin iki güçlü ailesi barışıyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, barışı kabul eden iki aileyede partileri adına teşekkür etti. Demirtaş, “İki değerli ailemiz arasında bugün barış gerçekleşti. Bizim için gurur verici bir şey bu. Kardeşliğimizi pekiştirmemiz açısından da çok önemli. Bu barışın ülkede toplumsal bir barışada dönüşmesini arzuluyoruz. Toplumsal barışa giden yollarda bu şekilde oluyor. Biz bölgedeki bütün aileler ve aşiretlere çağrı yapıyoruz. Hiç bir aşiret ve aile arasında husumet kalmamalı, hele kan davası ise hiç yaşanmamalıdır. Bundan sonra bizimde görevimiz aralarında husumet bulunan bu aileleri, aşiretleri barıştırmak olacak. Bu barışın bütün ülkeye yayılması içinde çabamız devam edecek” dedi.



Temelli aşiretinin önde gelen ismi Şerif Temelli de, barış için araya giren bütün kesimlere teşekkür ederken, Ahmet Türk ise, böylesi bir güzel günü kendilerini yaşatanlara minnettar olduklarını söyledi. Temelli ailesi ile düşman olmadıklarını belirten Ahmet Türk, “Temelli ailesi ile bundan sonra kardeşliğimizi geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Kürt ve Türk halklarının da bu barıştan örnek almasına ve kalıcı barış için çaba sarf etmelerini istiyoruz. Biz Türk ve Kürt halklarının barışması içinde çabalarımızı sürdüreceğiz. Kürtlerin ve Türk arasında kesinlikle barış geleceğine inanıyoruz. Biz her zaman halkların kardeşliğini, birliğini istedik bundan sonrada bunda ısrar edeceğiz” diye konuştu.



