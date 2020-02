Mardin'de 3 ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kaçak trafolar ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, Dicle Elektrik Dağım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, son 9 ayda, çoğu tarımsal sulamada kullanılan 550 kayıt dışı trafo tespit edildi. Bazılarına savcılık kararıyla el konulan trafoların gücünün 88 bin KVA (kilo-volt amper) olduğu ve bunun da yaklaşık 50\'şer bin nüfuslu 3 ilçenin tükettiği elektriğe karşılık geldiği belirtildi. Kaçak gerçekleşen tüketimin ekonomiye 6 ayda yaklaşık 105 milyon lira zarar verdiği belirlendi.

DEDAŞ ekiplerinin kayıt dışı tüketim ile mücadelesi devam ederken, Mardin\'de yapılan denetimlerde kaçak trafolar ele geçirildi. Enerji kalitesini en fazla etkileyen kayıt dışı kullanımla her alanda mücadele eden ekipler, denetimlerde drone dahil teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyor. Mardin\'de, yıl başından bu yana gerçekleştirilen denetimler sonucunda, çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan 550 kayıt dışı, abonesiz trafo tespit edildi. Bu trafolardan bazılarına savcılık kararıyla el konulurken, diğerleri ise fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi nedenlerden bulunamadı. El konulamayan bu trafolarla ilgili ise yasal süreç başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Mardin ve ilçelerinde tespit edilen 550 kayıt dışı trafonun toplam gücünün yaklaşık 88 bin KVA olduğu ortaya çıktı. Bunun da yaklaşık 50\'şer bin nüfuslu 3 ilçenin tükettiği elektriğe karşılık geldiği belirtildi.

105 MİLYON LİRALIK ZARAR

DEDAŞ Mardin İl Müdürü Memet Bulut, güncel hesaplandığında söz konusu trafoların gerek bölge ekonomisine gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık ortalama 13 milyon, sezonda ise 105 milyon lira olduğunu söyledi.Kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini belirten Bulut, \"Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için tespit edilen her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir. Ancak bu şekilde ekonomiye ve diğer tüketicilere verilen zararı önleyebiliriz. Kaçak elektrik kullanımının zararları ortadayken toplumun her kesiminin bu mücadelemize destek vermesi gerekir. Şirket olarak kaçak tüketimi yasalar çerçevesinde önlemekte kararlıyız\" dedi.



