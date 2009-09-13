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Mardin'de 3 bin kişiye iftar verdi

Belediye Başkanlığı'nın dar gelirlilere Ramazan boyunca iftar yemeği verilmesi konusunda yaptığı işbirliği sonucunda Meltem Cumbul iftar yemeği verdi.

13 Eylül 2009 03:00

Belediye Başkanlığı'nın kentteki dar gelirlilere Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilmesi konusunda yaptığı işbirliği sonucu ünlü oyuncu Meltem Cumbul, bu akşam 3 bin kişi için bir iftar yemeği verdi.



Cumbul, özel işleri nedeniyle bu iftar yemeğine kendisi katılamadı.Mardin Belediyesi, kurduğu iftar çadırında Ramazan ayı boyuncu dar gelirlilere iftar vermek için hayırseverlerle işbirliğini girdi.


Daha önce Mardin'de dizi çekimleri yapan Meltem Cumbul, belediyenin bu çağrısına uyarak annesi merhum Güner Cumbul adına bu akşam çadırda 3 bin kişiyi iftar verdi. İftara katılanlara haşlama, bulgur pilavı, çorba, tulumba tatlısı ve meyve suyu ikram edildi.


Özel işleri nedeniyle iftara katılamayan Cumbul, telefonla görüştüğü belediye yetkililerine, daha önce Mardin'de dizi çektiğini ve kente hayran kaldığını belirtti. Cumbul, Mardinlilerin kendisine büyük ilgi gösterdiğini ve bu ilgiyi de asla unutmayacağını söyledi.

Cumbul'un son 3 yıldır her yıl Mardin'de kurulan çadırda dar gelirlere Ramazan'ın bir gününde iftar verdiği belirtildi.


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