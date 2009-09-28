Mardin'de 25 dönümlük ormanlık alan kül oldu

MARDİN’in Hamzabey Köyü’nde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, meyve ağaçlarının da bulunduğu 25 dönümlük ormanlık alan kül oldu.



Hamzabey Köyü’nün Zinnar Bağları mevkiinde Hasan Olgaç'a ait meyve ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Mardin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile köylülerin de müdahalesiyle 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yangın bölgesinde önlem alırken, bazı askerler de söndürme çalışmalarına katıldı.



İtfaiye yetkilileri, 25 dönümlük alanda bulunan meyva ağaçları ile ormanlık alana zarar veren yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.



