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15 Temmuz Darbe Girişimi

Mardin'de 22 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği, sokağa çıkma yasağına gösterilen hassasiyet için halka teşekkür etti

17 Temmuz 2016 23:26

Mardin Valiliği, merkez Artuklu ile Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 22 köy ve mahalledeki sokağa çıkma yasağının bugün saat 19.00'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 06.00 itibari ile Mazıdağı İlçesi'ne bağlı olan Konur, Meşeli, Yalınağaç, Armağan, Atalar, Ürünlü, Yevri, Simak, Kırmızıgöl, Ulutaş mahalleleri; Artuklu İlçesi'ne bağlı olan Haydar, Cevizlik, Akbağ, Harabel mahalleleri; Derik İlçesi'ne bağlı olan Hisaraltı, Alagöz, Pınarcık, Aşağımezra, Yukarımazra, Bozok, Kelek, Çayköy mahalleleri bağlı birimleri ve kırsal alanlarında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yukarıda belirtilen yerlerde icra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 17.07.2016 Pazar günü Saat 19.00 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.

 

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