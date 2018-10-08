Mardin'de 2 PKK'lının öldürüldüğü operasyon anları

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesi kırsalında 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile patlayıcı düzeneklerinin imha görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 gün önce, Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak icra edilen hava destekli, \'Kılıç-40\' özel birlik operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede arama çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Mardin İl Jandarma ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetinde birçok barınak ve sığınaklarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen malzemeler, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 piyade tüfeği, 8 adet 12.7 mm dolu mühimmatı, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü,1 adet monte etmek için kullanılan kelepçe, 1 adet susturucu (M-4), 5 adet M-4 piyade tüfeği şarjörü, 148 adet 5,56 mm fişek, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet termal dürbünü, 10 adet hafıza kartı, 4 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı,1 adet yeasu marka telsiz, 5 adet cep telefonu, 8 adet büyük tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 1 adet silah gezi ve bir miktar örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir.\"

Düzenlenen operasyonla ilgili basın ile paylaşılan görüntülerde, operasyonun sıcak anları ile tuzaklanan patlayıcıların askerler tarafından imha edilmesi yer aldı.

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