Mardin’de 14 yaşında kaybolan gencin kemikleri ailesiyle birlikte gömülecek

Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde, 1995 yılında 14 yaşındayken gözaltında kaybolan ve ilçenin Bağözü Köyü'ndeki kazılarda kemikleri bulunan Seyhan Doğan ile İstanbul'da mezarlarından taşınan anne ve babasının kemikleriyle birlikte Dargeçit'te yan yana toprağa verilecek.

Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde 14 yaşındayken PKK'ya yardım ettiği iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 kişiyle birlikte gözaltına alınan Seyhan Doğan ile 7 kişiden bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Dargegit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü faili meçhul cinayetler soruşturmasında, ilçenin Bağözü Köyü'nde yapılan kazı çalışmasında bazı kemikler bulunup İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Kadir Üründü’nün haberine göre, burada yapılan incelemede kemiklerden bazılarının Seyhan Doğan'a ait olduğu belirlendi. Doğan'a ait kemikler savcılığın talimatıyla Dargeçit'te belediye mezarlığına gömüldü.

Anne ve babasıyla yan yana gömülecek

Seyhan Doğan'ın annesi Asiye Doğan 2000, babası Ramazan Doğan ise 2010 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Bulunan kemiklerin Seyhan Doğan'a ait olduğunun kesinleşmesinin ardından aile, Doğan'ı anne ve babasıyla aynı mezarlıkta toprağa vermeye karar verdi. Aile, Asiye Doğan ile Ramazan Doğan'ın mezarının açılıp kemiklerinin Dargeçit'e götürülmesi için İstanbul'da savcılığa başvurdu. Savcılığın talebi kabul etmesi üzerine, Doğan çiftinin mezarı açıldı ve kemikleri alınarak Dargeçit'e getirilmek üzere yola çıkarıldı.

İnsan Hakları Derneği Mardin Şube Başkanı Erdal Kuzu, Seyhan Doğan kemikleiyle, İstanbul'dan getirilen anne ve babası ile yarın Dargeçit'te yanyana toprağa verileceğini söyledi. İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi'nden bugün yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘İnsanlık suçunun en somut delili’

"1995 yılında Dargeçit İlçesi'nde gözaltında kaybettirilen ve kemikleri Dargeçit Bağözü'nde bir kuyuda bulunan küçük Seyhan Doğan'ın adli tıp raporu sonucu kimliğinin kesinleşmesi üzerine naaşı, İstanbul'dan getirilecek olan annesi Asiye ve babası Ramazan Doğan'ın naaşlarıyla beraber Dargeçit İlçesi'nde toprağa verilecektir. Kürtlere karşı devlet tarafından işlenmiş olan insanlık suçunun en somut delili olan bu olayın faillerinin hala dışarıda olması, Dargeçit İlçesi'nde 1993-1996 yıllarındaki tüm faili meçhul cinayetlerden sorumlu Mehmet Tire'nin iktidar partisi tarafından üyeliğe kabul edilmesi ise düşündürücü ve aynı zamanda ürkütücü bir durumdur. İHD olarak 1993-1996 yıllarındaki devlet konseptinin kamuoyuna açıklanmasını, konseptin uygulayıcılarının askeri ve sivil ayakları dahil olmak üzere tamamının yargı önüne çıkarılmasını, yargısız infaz soruşturmalarının bir an önce neticelendirilmesini talep ediyoruz."