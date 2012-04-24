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Mardin'de 100 kilo patlayıcı bulundu

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 asker elinden hafif şekilde yaralandı

24 Nisan 2012 23:27

 

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 asker hafif şekilde yaralandı. Saldırı sonrası yapılan arama faaliyetleri sırasında yola tuzaklanmış 100 kilo patlayıcı daha bulundu.
 
Patlama nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 
 
Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada, teröristlerce döşenmiş 100 kilogramlık ikinci bir patlayıcı madde ve düzeneği daha tespit edildi.
 
Mardin Valiliği'nce yapılan açıklamada düzenekli patlayıcının olay yerinde imha edildiği ve bölgedeki operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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