Bingöl'de çatışma: 3 asker şehit

Bingöl’de güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi şehit oldu. Çatışmalarda 3 korucu ve 5 asker de yaralandı.

Genç ilçesinde bir haftadır operasyon yürüten güvenlik güçlerinin, kırsal bölgede arama-tarama yaptığı sırada PKK’lılarla sıcak temas sağlandı. Çıkan ilk çatışmada 4 PKK’lı öldü.

Olaydan birkaç saat sonra ikinci kez çatışma yaşandı. Bu çatışmada 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Çatışmada, 3’ü köy korucusu 8 güvenlik grevlisi de yaralandı.

Bölgede başlatılan operasyonların süreceği bildiridi.