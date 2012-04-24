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Bingöl'de çatışma: 3 asker şehit

Bingöl'de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

24 Nisan 2012 17:37

 

Bingöl’de güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi şehit oldu. Çatışmalarda 3 korucu ve 5 asker de yaralandı.

 

Genç ilçesinde bir haftadır operasyon yürüten güvenlik güçlerinin, kırsal bölgede arama-tarama yaptığı sırada PKK’lılarla sıcak temas sağlandı. Çıkan ilk çatışmada 4 PKK’lı öldü.
 
Olaydan birkaç saat sonra ikinci kez çatışma yaşandı. Bu çatışmada 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
 
Çatışmada, 3’ü köy korucusu 8 güvenlik grevlisi de yaralandı.
 
Bölgede başlatılan operasyonların süreceği bildiridi.
 

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