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Mardin toz bulutu nedeniyle gece gibi (3)

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TOZ BULUTU UYARISI   Mardin'de etkili olan toz bulutu ile ilgili Sağlık İl Müdürü Saffet Yavuz imzasıyla yazılı açıklama yapıldı

19 Ocak 2018 15:38

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TOZ BULUTU UYARISI  
Mardin\'de etkili olan toz bulutu ile ilgili Sağlık İl Müdürü Saffet Yavuz imzasıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:
\"Dün gece itibariyle Mardin ilimiz Irak, Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle sabah saatlerinden itibaren etkili toz bulutuna maruz kalmıştır. Suriye ve Irak ülkelerinden ülkemize  giren toz bulutundan özellikle solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile  daha çok yaşlılar  etkilenmektedir. Temel nedeni kuraklık ve çölleşme olarak bilinen toz bulutu, birçok etkisinin yanı sıra insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Tozlar öncelikle geldikleri bölge insanın sağlığını bozmakta, gıda ve su kirliliğine neden olmaktadır. Yağmur yağmadığı sürece ve rüzgar esmediği durumlarda bu tozlar uzun zaman atmosferde kalmaktadır. Tozlar atmosferdeyken baş ve göz ağrısı dışında önemli oranda solunum sistemini etkilemektedir. Çöllerden kalkan tozlar atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Ağır olan toz parçacıkları kısa mesafelerde çökerken hafif olan toz parçacıkları ise binlerce kilometre kat edebilmektedir. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarının geçiş koridorunda bulunmaktadır. Ülkemizdeki toz bulutu, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşim alanlarımız başta olmak üzere Mardin de bu toz bulutundan en fazla etkilenen illerdendir. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların bu ortamdan en fazla etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle kalp ve solunum hastalığı, hamile ve çocukların mecbur kalmadıkça ve hava şartları daha uygun hale gelene kadar mümkün mertebede dışarı çıkmamaları sağlık açısından daha uygun olacaktır.\"

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