-MARDİN TELKARİSİ, HOLLANDA VE ABD'DE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK MARDİN (A.A) - 01.10.2010 - Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesince üretilen gümüş işlemeler Hollanda'nın Amsterdam kenti ile ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek Türk Günü festivallerinde görücüye çıkacak. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk, AA muhabirine yaptığı, 3 Kasım 2010'da Hollanda'nın Amsterdam kentinde, 5 Kasımda da ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek Türk Günü festivaline davet edildiklerini söyledi. Yurt dışında Mardin ve telkari sanatını tanıtmayı hedeflediklerini dile getiren Anuk, Avrupa ülkelerinin birçoğuna telkari sattıklarını bildirdi. Anuk, telkari sanatının dünyanın ilgisini çektiğini, ifade ederek, şöyle konuştu: ''Buradaki engellilerimiz bu sanata en uygun bireyler. Derneğimize 9 bin özürlü kayıtlı. Bu insanları dilendirmek yerine topluma yararlı birer fert haline getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Burada engelli kardeşimizi alıyoruz, ustalaştırıyoruz ve iş bulma olanağını arıyoruz. Kimisi iş yeri açıyor. Kimi bir yerde çalışıyor. Her birinin yaptığı eserleri dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtıyoruz. İkili ilişkiler kurarak Hem ilin tanıtılmasına hem de kalkınmasına kendi gücümüzle destek veriyoruz. Bu yıl içerisinde yurt içinde ve dışında birçok fuara çalışmalarımızla katılmayı başardık. Amacımız, hem Türkiye'yi hem de güzel şehrimiz Mardin'i dünyaya tanıtıp turizm sektörüne hizmet etmektir.'' -TELKARİ YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR- Atölyede ayda ortalama 15 kilogram gümüş işlediklerini, Almanya, Fransa, Japonya ve ABD'ye telkari gümüş gönderdiklerini belirten Anuk, ''ABD'ye 15 kilo telkari yolladık. Avustralya'ya da ihraç edeceğiz. Avustralya'dan 10 kilo telkari siparişi aldık. Şu ana kadar yaklaşık 250 kilo ihraç ettik. Yurt dışında istenildiği kadar telkari yollayabiliriz'' dedi. Anuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli ülkelerden engelli derneklerin toplantılarını Mardin'de gerçekleştireceklerini, daha sonra atölyelerini gezerek, çalışmalarını izleyeceklerini kaydetti.