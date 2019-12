-MARDİN, MERSİN, MUĞLA, MUŞ KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre Mardin'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Muammer Güler 2- Gönül Bekin Şahkulubey 3- Abdurrahim Akdağ 4- Hikmet Bülent Gözü 5- Edip Demirdağ 6- Ahmet Karahan DEMOKRAT PARTİ 1- Ayçe Gülçin Kavak 2- Ardal Karanlık 3- Sadettin Emer 4- Abdulhalik Çalışkan 5- Zuhal Özkar 6- Mehmet Selim Selçuk Baytürkmen CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Reşit Kılıç 2- Mustafa Kemal Tuğmaner 3- Muhammed Olğaç 4- Mehmet Beşer 5- Mehmet Çiftçi 6- Cemal Şahin MİLLET PARTİSİ 1- Bedia İrban 2- Zeki Koçak 3- Muharrem Mutlu 4- Hatice Koçak 5- Yakup Harmankaya 6- Mahmut Gençtürk LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Can Yerli 2- Emine Dilek Balkan 3- Ayşe Yakşı 4- Vadullah Deha 5- Özcan Şar 6- Aytaç Tekin SAADET PARTİSİ 1- Doğan Bekin 2- Mehmet Rıdvan Can 3- Basri Durmaz 4- Akile İmamoğlu 5- Feyzi Erkınay 6- Ahmet İletmiş HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mehmet Timurağaoğlu 2- Abdulkadir Akikol 3- Musa Öğredik 4- Pervin Çetin 5- Murat Erdinç 6- Ümran Mercen MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- İzzet Ertem 2- Faysal Bedir 3- Cengiz Çetinöz 4- Hüsamettin Köse 5- İsa Bucak 6- Hakan Güngör TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Murat Hiçbezmez 2- Ferdi Özcan Dilmen 3- Özgü Türk 4- Gökçe Erbil 5- Fulya Sönmez 6- Bengü Toksöz MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Mustafa Aydın 2- Kutlay Özütüm Aşcıoğlu 3- Gönül Kaymak Öner 4- Erol Yeşil 5- Sefa Köksal 6- Ahmet Çevik BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Erdal Dilen 2- Abdurrahman Kızılboğa 3- Murat Kırmızıoğlu 4- Sevim İleli 5- Mehmet Kadiroğlu 6- Tahsin Kocaer DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Abdulhalim Taş 2- Nurettin Işıkhan 3- İbrahim Akgündüz 4- Süleyman Aktolon 5- Ayşegül Buket Teker 6- Hıdır Örüker BAĞIMSIZ -Süleyman Bölünmez -Gülser Yıldırım -Erol Dora -Ahmet Türk -MERSİN- Kesin aday listelerine göre, Mersin'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mehmet Zafer Çağlayan 2- Ahmet Tevfik Uzun 3- Nebi Bozkurt 4- Çiğdem Münevver Ökten 5- Mustafa Sami Cüceloğlu 6- Mustafa Turan 7- Fatma Tansel Gürel 8- Atillah Olçum 9- Mustafa Sever 10- Abdullah Kuz 11- İlhan Kahraman DEMOKRAT PARTİ 1- Enise Gülay Tat 2- Harun Göksel 3- Mehmet Kaygısız 4- Bayram Özbay 5- Zeynep Zeren 6- Fatma Oksayoğlu 7- Ali İşli 8- Nesli Önel 9- Muazzez Gençer 10- Özlem Arslan 11- Musa Tuhan CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Aytuğ Atıcı 2- Vahap Seçer 3- İsa Gök 4- Ali Rıza Öztürk 5- Necmi Doğan 6- Hüseyin Çamak 7- Mustafa Selçuk Dereli 8- Soner Yıldırım 9- Nursel Yücesoy Temizkan 10- Zehra Özyiğit 11- Teoman Yanık MİLLET PARTİSİ 1- Fikret Adıgüzel 2- Sadık Emen 3- Hasan Demircan 4- Mustafa İnce 5- Osman Kale 6- İbrahim Ayhan Koçak 7- Gülşen Aykun 8- Osman Uçar 9- Şakir Tülü 10- Mustafa Oğuz 11- Hürü Emen SAADET PARTİSİ 1- Soner Çontar 2- Sezai İncesu 3- Hacı Genç 4- Ferhan Beyaz 5- Metin Kızılok 6- Faik Ayten 7- Hüsamettin Alınmış 8- Münevver Bekar 9- Mehmet Yılmaz 10- Mevlüt Koç 11- Murat Seskin HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Uğur Taşkın 2- Mehmet Ali Yelkovan 3- Yusuf Uyanık 4- Bülent Kayhan 5- Mehmet Keskin 6- Emre Karatay 7- Güneş Şahin 8- Nefise Övül Sucugil 9- İlker Kiriş 10- Gülşen Karatay 11- Murat Erden HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mustafa Namık Sinanoğlu 2- Ömer Faruk Demirci 3- Erkan Elmaz 4- Ali Fethi Kocatürk 5- Ayşe Yalçıntay 6- Medet Dolaş 7- Cem Karaçubuk 8- Hanife Üzmez 9- Neşe Karakoç 10- Ali Özdemir 11- Ahmet Öz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Mehmet Şandır 2- Ali Öz 3- Kadir Ural 4- Behiç Çelik 5- Akif Akkuş 6- Gürcan Kasap 7- Volkan Şeker 8- Ali Rıza Bozkurt 9- Hüseyin Aksan 10- Abdil Mustafa Çömez 11- Ali Rıza Özdeniz DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Fahri Şen 2- Mehmet Özkan 3- Mehmet Emin Aslan 4- Yaşar Ersevil Çolak 5- Mehmet Salih Elçin 6- Erdoğan Polat 7- Nadir Çimen 8- Halil Şah 9- Seyde Saçkan 10- Murat Türkmen 11- Halil İn TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Aydemir Güler 2- Bülent Ufuk Ateş 3- Derya Demir 4- Uğur Özer 5- Gonca Oyardı 6- Yaprak Üredi 7- İsmail Takmaz 8- Erhan Kurt 9- Şerife Yıldız 10- İhsan Can 11- Ümit Sönmez MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- İlyas Avcı 2- Meryem Avcı 3- İlknur Tanrıverdi 4- Murat Ramazan Benli 5- Mustafa Özbek 6- Zafer Topuz 7- Selçuk Türkan 8- Özgür Sarıaltın 9- Ümit Çolak 10- Yüksel Büyükkol 11- Ayfer Tunçalp BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Kaptan Kartal 2- Oğuz Uysal 3- Bestami Yıldırım 4- Sinan Kılıç 5- Hatice Kurt 6- Adnan Çobansarı 7- Bektaş Adıgüzel 8- Muhammet Eyceoğlu 9- Kemal Can 10- Özge Öztürk 11- Durdu Beyazıt DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Levent Dakika 2- Mehmet Nejat Antalyalı 3- Müyesser Altuntaş 4- Şengül Sarıgül 5- Mehmet Ali Erdoğan 6- Ruhan Atile 7- Melike Bilir 8- Mahmut Baha Aktaş 9- Fatma Ablay 10- Ali İhsan Akış 11- Burak Şarman BAĞIMSIZ - Hasan Pektekin - Ertuğrul Kürkçü - Mahmut Şentut -MUĞLA- Kesin aday listelerine göre, Muğla'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Ali Boğa 2- Yüksel Özden 3- Hayati Nizamoğlu 4- Yeşim Avcı 5- Gültekin Akça 6- Mehmet Yavuz Demir DEMOKRAT PARTİ 1- Oktay Agah Güner 2- Beyler Koca 3- Ülker Gökalp 4- Oktay Yönter 5- Mehmet Yılmaz 6- Süreyya Karasakal CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Tolga Çandar 2- Nurettin Demir 3- Ömer Süha Aldan 4- Emrah Doğu 5- Ali Arslan 6- Mustafa Öztürk EMEK PARTİSİ 1- Yusuf Ertuğrul 2- Sebahattin Durmuş 3- Hüseyin Ünal 4- Rıza Yeşilbaş 5- Gülabi Taşgın 6- Mevlüt Aydın MİLLET PARTİSİ 1- Mustafa Ertuğrul 2- Hüseyin Kara 3- İzzet Uslu 4- Seyyithan Ömer Şimşek 5- İsmail Kara 6- Mesut Şimşek LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Galip Baran 2- Alper Korkmaz 3- Mehmet Akif Yiğit 4- Ali İstafiloğlu 5- Vahdettin Demirtaş 6- Tuncer Yılmaz SAADET PARTISI 1- Muhammet Levent Cengiz 2- Ömer Uludağ 3- Cebrail Tümenci 4- Saliha Güzel 5- Ahmet Ergin 6- Kemal Tosun HAK VE ESITLIK PARTISI 1- Aynur Genç 2- Halil Gürcan Akçakın 3- Ömer Ömür Kandak 4- Murat Serdar Çabuk 5- Aydın Çalışkan 6- Halis Efe HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mehmet Gökdal 2- Gönül Şenol 3- Necla Özcan Yıldırım 4- Muzaffer Tuna 5- Aysel Döşeme 6- Ferat Bölük MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Mehmet Erdoğan 2- Süleyman Taşkın 3- Saim Gürsoy 4- Ferat Kırtaş 5- Doğan Demiröz 6- Şevket Tokur DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Salih Önel 2- Kamil Gönül 3- Fatih Ahi 4- Ersin Emin Varvil 5- Nedim Burgu 6- Hayrettin Örücü TÜRKIYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Ahmet Aksüt 2- Rauf Cankurtaran 3- Osman Celil Çetok 4- Metin Kesikçiler 5- Aygül Coşkun 6- Ateş Akbaba MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Neslihan Aktürk 2- Hasan Arslan 3- Miktat Yağcı 4- Mehmet Ali Tomar 5- Yılmaz Erkoçoğlu 6- Murat Özkurt BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Ramazan Yılmaz 2- Zeynel Abidin Gezici 3- Yalçın Tüzün 4- Öznur Öz 5- Adem Göçmen 6- Yüksel Orer DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Ali Konakcı 2- Mehmet Salih Ayas 3- Ömer Berkul 4- Kemal Bünyamin Sönmez 5- Nuriye Herkesecan 6- Kamil Tosun BAGIMSIZ - Mehmet Oktay Karakamışlıoğlu - Şehbal Şenyurt Arınlı - Mustafa Çakıroğlu - Hasan Hüseyin Bafalı -MUŞ- Kesin aday listelerine göre, Muş'un milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Faruk Işık 2- Muzaffer Çakar 3- Mehmet Emin Şimşek 4- Melik Emre DEMOKRAT PARTİ 1- Selman Aydın 2- Mehmet Arda 3- Hüseyin Dağ 4- Vahdeddin Engin CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Serkan Demirel 2- Zihni Sayan 3- Mustafa Fırat 4- Fuat Kaya MİLLET PARTİSİ 1- Ahmet Erdoğan 2- Fatma Şan 3- Mehtap Vural 4- İbrahim Yakın SAADET PARTİSİ 1- Muhittin Aytunç 2- Bahattin Dost 3- Mehmet Emin Şener 4- Sadık Aydın HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Selahattin Erol 2- Ercan Selvi 3- Letif Yatmaz 4- Tekin Mete MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Giyasettin Yıldırım 2- Aydın Koçu 3- Seraceddin Solhan 4- Ayşegül Günay DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Aydın Bozdağ 2- Celil Bingöl 3- Ferit Özcan 4- Gökhan Çınar TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Geysu Güleryüz Kılıç 2- Ertan Erhan 3- Fatma Yılmaz 4- Mesut Işık MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Zekiye Demirata 2- Şükrü Kotan 3- Ercan Gezmiş 4- Orhan Bayraktar BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Abdullah Alptekin Has 2- Mehmet Asan 3- Fevzi Bayram 4- Salahattin Aran DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Mevlut Güvenir 2- Sabri Özkan 3- Aydın Aslan 4- Mustafa Karadeniz BAĞIMSIZ - Demir Çelik - Sırrı Sakık