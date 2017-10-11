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'Mardin Masalcılar Buluşması'nda 40 masalcıdan 9 dilde masal ve ezgi

MARDİN, (DHA)- MARDİN Müze Müdürlüğü tarafından 'Hakikat Kapısı' teması ile bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mardin Masalcılar Buluşması' kapsamında yaklaşık 40 masalcı bir araya gelirken, kentin çok dilli ve çok dinli ruhuna uygun Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngi

11 Ekim 2017 17:42

MARDİN, (DHA)- MARDİN Müze Müdürlüğü tarafından \'Hakikat Kapısı\' teması ile bu yıl ikincisi düzenlenen \'Mardin Masalcılar Buluşması\' kapsamında yaklaşık 40 masalcı bir araya gelirken, kentin çok dilli ve çok dinli ruhuna uygun Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce, Ermenice, Kazakça, Süryanice, Zazaca ve Lazca masallar anlatıp ezgiler seslendirdi.
Müze Müdürlüğü, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında \'2\'nci Masalcılar Buluşması\' düzenledi. Müze Müdürü Nihat Erdoğan, bu etkinliğe yurt içi ve dışından çok sayıda masalcıyı bir araya getirdiklerini  söyledi. Erdoğan, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında da masalların,  kentlerin ve halkların belleğini, yaşantısını, duygularını, gelenek ve göreneklerini asırlar boyunca dilden dile, kuşaktan kuşağa aktardıklarını ve unutulmaya yüz tutan bu ortak kültürel mirasın, canlandırılmayı ve hatırlanmayı beklediğini ifade etti.  Mardin Müzesi Müdürlüğü’nün bu amaçla düzenlediği etkinlikte, masallar şehri Mardin’de bir hafta boyunca masallar etrafında kent sakinleri ve konuklarına uzun süre hafızalardan silinmeyecek \'büyülü günler\' yaşatıldığını ve tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleştiği buluşmaya her yaştan yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.
\'Mardin Masalcılar Buluşması\' kapsamında 1 hafta boyunca Mardin Müzesi binası, eski Mardin evleri, damları ve sokaklarının yanı sıra Mardin’in sosyal alanlarında konserler verildi. Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, il merkezi ve ilçelerindeki okullarda bir hafta boyunca 5 binin üzerinde öğrenciyi masallarla buluşturduğunu ve hedeflerinin olabildiğince çok çocuğa ulaşmak ve masallar yoluyla çocukların zihin dünyalarında yeni kapılar açmak olduğunu kaydetti.
Mustafa Kemal Üniversitesinde öğretim üyesi Gönül Reyhanoğlu, Hatay\'dan 9 saat yol gelip Mardin\'deki çocuklara masallar anlattığını, kültürel mirası bu kente taşıma fırsatı bulduğunu söyledi. Masal Anlatıcısı ve çevirmen Günnur Başar ise, yoğun ve güzel olarak nitelendirdiği programda çevirmenlik yaptığını anlatırken \"Birbirinden güzel masallar dinledim. Mardin büyülü bir şehir bu masal kente her zaman gelmek isterim\" dedi.
Etkinlik sonunda verilen konserler yoğun ilgi görürken, yerel müziklerin yanı sıra Zazaca ve Lazca ezgiler eşliğinde horon çekerken bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

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