Mardin Kızıltepe'de karakolların etrafında duvar örülüyor

PKK’lıların, bomba yüklü araçlarla karakollara düzenlediği saldırılarda birçok güvenlik görevlisi şehit oldu. Emniyet, çareyi karakolların etrafına duvar örmekte buldu. Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, uygulama, Mardin Kızıltepe’deki emniyet lojmanlarında başladı.

7 Haziran seçimlerinden sonra artan terör saldırılarında bugüne kadar 500’e yakın asker ve polis şehit oldu. Eylem şeklini değiştiren PKK, artık güvenlik güçleriyle şehir çatışmasına giriyor. PKK, son bir yılda karakol ve emniyet binalarına yönelik 30’un üzerinde bombalı saldırı düzenledi. Diyarbakır’ın Çınar, Hani ve Dicle ilçeleri, Mardin’in Derik ilçesi, Iğdır ve Şanlıurfa gibi yerlerde bombalı araçla düzenlenen saldırılarda çok sayıda güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Yaşanan bombalı araç saldırılarının ardından güvenlik güçleri çareyi karakol ve lojmanların etrafını beton bloklarla kapatmakta buldu. Saldırıların önüne geçmek amacıyla binaların etrafına duvar örülmeye başlandı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan emniyet lojmanları çevresine TIR’larla beton bloklar halinde getirilen duvar örülmeye başlanıldı. 1 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde olan 1 beton bloğun ağırlığı ise 7 tonu buluyor. Beton bloklar örülürken bina yakınlarından araçların geçişine de izin verilmiyor.

Güvenlik güçlerinin, binalara yönelik saldırıları önlemek için ördükleri beton blokların, Suriye sınırına örülen duvarlarla aynı olması dikkat çekiyor. Geçen yıl terör sebebiyle, Suriye sınırında arttırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde beton bloklar örülmeye başlanmıştı. Hemen her gün terör saldırılarına hedef olan Irak’ın başkenti Bağdat da şehrin etrafına örülen duvar ile korunmaya çalışılıyor. Bir yandan IŞİD bir yandan da radikal grupların saldırısına maruz kalan şehrin kuzey ve kuzeybatı bölümünün 100 kilometrelik kısmına bu yılın başında duvar örülme kararı alındı.