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Mardin Kızıltepe'de bulunan 8 metrelik tünelde inceleme

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, ilçeye adını veren tepede bulunan 8 metre uzunluğundaki tünel ile ilgili inceleme başlatıldı

18 Aralık 2017 20:38

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, ilçeye adını veren tepede bulunan 8 metre uzunluğundaki tünel ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelere AFAD ve itfaiye ekipleri de katılırken, tünelin define avcıları tarafından kazılma ihtimali üzerinde duruluyor.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi\'nin bitişiğinde bulunan ve ilçenin adına da ilham olan tepede güvenlik güçleri tarafından fark edilen tünelle ilgili inceleme başlatıldı. 8 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki tünelde alınan güvenlik önlemleri eşliğinde AFAD ve İtfaiye ekipleri çalışma yaparken, tünelin ağzının tahtalarla kapatıldığı belirtildi. Güneydoğu Anadolu’nun en eski höyük yerleşimlerinden biri olarak bilimsel yayınlarda da yer alan Telermen Höyüğü olarak da adlandırılan tepede bulunan tünelin, define avcıları tarafından kazılma ihtimali üzerinde durulurken, tünelin doğal göçükle oluşmadığı, kazma kürek gibi aletlerle kazıldığı belirlendi.

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