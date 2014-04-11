Mardin Kızıltepe belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı

Mardin'in Kızıltepe İlçesi Belediye Başkanı BDP'li 37 yaşındaki İsmail Asi, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. İki bacağından yaralanan Asi, hastaneye kaldırılırken, 3 kişi oldukları belirlenen ve susturuculu tabanca kullanan saldırganlardan biri polis tarafından yakalandı.

30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde BDP 'den Mardin'in Kızıltepe İlçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Asi, 4 gün önce mazbatasını alarak göreve başladıktan sonra tebrikleri kabul etmeyi sürdürdü. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bugün belediyeye gelen 3 kişi, Başkan Asi'yi tebrik etmeye geldiklerini belirterek, görüşmek istediler. Asi'nin yardımcısı Leyla Salman, başkanın işinin olduğunu belirterek, kendisi ile görüşmesini istedi. Ancak, ısrarla görüşmek istediklerini söyleyen 3 kişi, bir fırsatını bulup, Asi'nin odasına girdi. İçeriye giren 3 kişiden biri iddaya göre üzerinde susturucu takılı tabanca ile Asi'nin bacaklarına ateş etti. Asi, kanlar içinde yere düşerken, saldırganlar belediye binası dışına çıkıp kaçmaya başladı.

Belediye çevresinde bulunanlar kaçan saldırganlardan birini yakalayıp, darp etmeye başladı. Araya giren polis saldırganları vatandaşların elinden alarak emniyete götürdü. Kaçan diğer iki saldırganın yakalanması için ilçede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kızıltepe Belediye Başkanı Asi, götürüldüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, hastaneye gelerek Asi'nin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Türk, 3 kişinin belediyeye gelerek, görevlilere İsmail Bey ile işi olduklarını söylediklerini belirterek, "Yardımcısı Leyla hanım benimle görüşün diyor. Onlar kabul etmeye içeriye giriyorlar" dedi.