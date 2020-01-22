Mardin kayyımından müftülüğe arsa tahsis edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasından sonra yapılan toplantıların birinde, İl Müftülüğü’nün daha önce üzerine kaçak yapı inşa ettiği arsa tahsisi yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos 2019 tarihinde tekrardan Vali Mustafa Yaman’ın kayyım olarak atanmasının ardından, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Belediye Meclis üyelerinin belediye binasına girişlerine izin verilmedi. Ancak, kayyım atandığı tarihten bu yana belediye binasına girişlerine izin verilmeyen seçilmişler adına bugüne kadar çok sayıda Meclis Toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantılarda alınan kararların duyurusu ise, belediyenin resmi internet sitesine konuldu.

Encümensiz meclis'ten 'oy birliği' ile karar!

"Kararlarda" dikkati çekici detaylar ve ayrıntılar ortaya çıktı. 2016 yılındaki kayyım sürecinde belediye encümenleri ve memurları ile yapılan Meclis Toplantılarına bu kez kimlerle yapıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Eylül ayından bu yana ayda en az bir kez alınan toplantılardaki kararların ise "oy birliği" ile alındığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu "Meclis Toplantısı" öncesi görüşülecek kararların duyurusu siteden yapıldı. Aynı gün siteden kaldırılan duyurularda, sadece Belediyenin Genel Sekreteri Abdullah Yenigün’ün imzasına yer verildi. Yapılan duyuruların hiçbirinde "Meclis Toplantıları"nın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun hangi maddesine dayandırıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmiyor.

2 bin 128 metrekare arsa Müftülüğe tahsis edildi

“Belediye Meclisi’nin 2019 Eylül ve Eylül Olağanüstü Toplantısı” adı altında yapılan toplantıda alınan kararlarda ise dikkat çekici başlıklar yer aldı. “Teşkilat şemasının revize edilmesi, imar değişiklikleri ve tahsis işlemleri” gibi birçok işleme dair kararın alındığı toplantıda, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi 207 Ada, 146 Nolu parselde bulunan belediyeye ait 2 bin 128 metrekare arsa Artuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsis edildi.

Müftülük, ilk kayyım döneminde söz konusu arsa üzerine "kaçak" olarak bir camii inşaatına başlamış ve kaba inşaat tamamladıktan sonra arsanın kendisine tahsis edilmesini istemişti. Parselin ifrazının ise, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 4 Nisan’da yapıldığı tespit edilmişti.