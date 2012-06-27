Mardin Kalesi'ndeki heykel radarmış!

Tarihi Mardin Kalesi'nin tepesindeki yusyuvarlak ve bir futbol topunu andıran cismin NATO radarı olduğu, bu nedenle restorasyon çalışmalarının yapılamadığı belirtildi.

MardinAKP Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, kalenin içinde NATO ’nun radarının olduğunu belirterek, "İşin içinde NATO olduğu için kriterler ağır işliyor" dedi. Mardin'de AKP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına partinin Mardin milletvekilleri Muammer Güler, Gönül Bekin Şahkulubey, Abdurrahim Akdağ, İl Başkanı İbrahim Fide katıldı. Yıllardır restore edilerek halka açılacağı belirtilen Mardin Kalesi’nin gündeme geldiği toplantıda, gazeteciler kale ile ilgili son gelişmeleri sordu.

Soru üzerine Milletvekili Şahkulubey, "Şimdi kaleyle ilgili, NATO ’nun da içinde bulduğu bir hava radar var. Ama işin içinde NATO olduğu için, NATO kriterleri ağır işliyor. En son Milli Savunma Bakanı’na sorduğumuzda da bu işin kendisinin bizzat takip ettiğini söyledi. 10 trilyon diye net bir bütçe yok. Onların hepsi duyum. Sadece elektrik aksamı ile bir çalışma yapılmış onunda yaklaşık 1 trilyon olduğu. Ama radarı taşımak yerine yeni bir radar yapmanın daha makul olacağı görüşü de var. Bu kolay bir sistem değil, işin içinde NATO olduğu için. Çünkü oranın esas sahibi NATO . Biz talep ettiğimizde de bilmiyorduk. Yani NATO kriterlerine göre de istememiz gerektiğini bilmiyorduk" dedi.

'Kaleyi turizme açacağız'

Milletvekili Şahkulubey, ilk kez 2008 yılında Mardin Kalesi’nin resmi olarak turizme açılmasını talep ettiklerin belirtti. Şahkulubey şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar yıllarca kale kale diye ağlamıştık. Ama hiçbir şekilde resmi olarak talep edilmemişti. İlk defa 2008 yılında resmi olarak talep ettik. Kültür Bakanlığı’nın radarı yapma gibi şansı, bir bütçesi yok. Bu milli savunmanın. Ama işin içinde NATO da var. Takdir edersiniz ki hızlı gündem yoğunluğu ve işin içinde Milli Savunma Bakanlığı’nın olması gereken ekstra toplantılar, bu işi biraz yavaşlattı. Zaten bu işi taşıyıp Kültür Bakanlığı’na devredecekler. Bu zaten Başbakanımızın ağzından çıkmış. Her söz kesinlikle gerçekleşecek. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Biraz prosedür var. Mardin SİT alanı olduğu için özel bir yeri var, bunun farkındayız. Bir taş bile oynatırken kolay olmuyor. Biz de çok çekiyoruz yani kaç tane kapı çalıyoruz. İnşallah özlediğimiz kaleye kavuşacağız. Ama önce güçlendirme projesi var. Onun için para var. O ayrı bir çalışma olarak devam ediyor." (Nezir Güneş-DHA)