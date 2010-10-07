Mardin, İtalya'dan eşek ithal edecek

T24- Mardin Belediyesi, şehrin dar sokaklarındaki çöplerin toplanmasında kullanılmak üzere İtalya'dan gelecek eşekleri bekliyor.





Mardin Belediyesi'nin kenttin dar ve merdivenli sokaklarında çöp toplama işinde kullanılmak üzere İtalya'dan talep ettiği 15 eşeğin iki hafta içinde Mardin'e geleceği bildirildi.



Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, yaptığı basın açıklamasında, kenttin dar ve merdivenli sokaklarında çöp toplama işlerinde kullanılan ve kadrolu olarak istihdam edilen 48 eşekten 10'unun yaş ve çeşitli nedenlerden dolayı emekliye ayrıldığını ifade etti.



Bir yıldan bu yana eşek bulmak için çalıştıklarını söyleyen Ayanoğlu, yaklaşık 5 ay önce kendilerini ziyaret eden İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili'den eşek talep ettiklerini söyledi.



İtalya'dan iki hafta içinde 15 eşeğin geleceğini bildiren Ayanoğlu, eşeklerin bir haftalık eğitime tabi tuttuktan sonra çöp toplama işinde kullanılacağını belirtti.



Ayanoğlu, ''Temizlik hizmetini üstlenen eşekler, tarihi kentin araç girmez sokaklarını sabahın erken saatlerinde tırmanarak görevli çöpçülerimizin topladığı çöpleri taşımada kullanılıyor. 562 ana arter ve dar merdivenli ara sokakları bulunan Mardin'de çöpler ancak eşeklerle toplanabiliyor. İtalya'ya ihracat yapan Ordulu bir firma bizimle irtibata geçerek bu eşekleri ücretsiz bir şekilde Mardin'e getirebileceğini iletti. Konu hakkında teknik çalışmayı arkadaşlarımız yapıyor. 15 gün içinde 15 eşek Mardin'e gelmesini bekliyoruz. Bu eşeklerimize bir haftalık bir eğitim verdikten sonra kadroya alıp diğer eşeklerimiz gibi çöp işlerinde kullanacağız'' dedi.



Ayanoğlu, eşeklerin erkek ve güçlü olmasına dikkat edildiğini sözlerine ekledi.



